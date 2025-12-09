Setor cultural e criativo contava com 197 mil trabalhadores em 2024

Os dados constam do relatório anual de estatísticas da Cultura, com o INE a indicar que nesta área, 29,5% dos trabalhadores laboravam por conta própria e 85,4% eram trabalhadores a tempo completo.

A remuneração bruta mensal média por trabalhador no setor cultural e criativo foi de 1.586 euros, mais 6% do que em 2023.

Segundo o INE, é no setor da edição de jogos de computador que a remuneração bruta média dos trabalhadores é mais elevada, situada nos 3.360 euros. Por oposição, a remuneração mensal média bruta mais baixa, com 894 euros, é nas atividades de aluguer de videocassetes e discos.

Sobre o setor empresarial, o INE remete para dados de 2023, indicando que as 79.706 empresas das atividades culturais e criativas geraram 8,8 mil milhões de euros de volume de negócios, num aumento de 8,2% face a 2022.

As atividades que registaram maiores acréscimos de volume de negócios foram as agências de publicidade (mais 136,5ME), nas artes do espetáculo (mais 132,6ME), na venda de livros em livrarias (mais 101ME), na arquitetura (mais 94,5ME) e na área do design (mais 70,2ME).

Quanto ao poder autárquico, a despesa das câmaras municipais em atividades culturais e criativas atingiu os 772,7 milhões de euros em 2024, com um aumento de 88 ME (12,8%) em relação a 2023.