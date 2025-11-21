"Sex, Dreams e Love" a trilogia do realizador norueguês Dag Johan Haugerud chega às salas de cinema portuguesas





O filme "Dreams" conquistou o Urso de Ouro, no Festival de cinema de Berlim. O realizador norueguês Dag Johan Haugerud apresentou os filmes no LEFFEST.





Declarações proferidas à jornalista da Antena 1 Margarida Vaz.

Dois homens limpa-chaminés discutem sexualidade no filme "Sex". Em "Dreams", uma aluna descobre na professora o primeiro amor e em "Love", uma médica e um enfermeiro desafiam normas sociais.