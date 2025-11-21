Cultura
"Sex, Dreams e Love" a trilogia do realizador norueguês Dag Johan Haugerud chega às salas de cinema portuguesas
"Sex'' é o primeiro filme da trilogia "Sex, Dreams e Love" que estreou em Portugal e vai estrear um filme por semana. São filmes independentes realizados pelo cineasta norueguês e que abordam as mesmas temáticas, mas de formas diferentes. Cada filme fala ao mesmo tempo de amor, sexo e sonhos.
Dois homens limpa-chaminés discutem sexualidade no filme "Sex". Em "Dreams", uma aluna descobre na professora o primeiro amor e em "Love", uma médica e um enfermeiro desafiam normas sociais.
O filme "Dreams" conquistou o Urso de Ouro, no Festival de cinema de Berlim. O realizador norueguês Dag Johan Haugerud apresentou os filmes no LEFFEST.
Declarações proferidas à jornalista da Antena 1 Margarida Vaz.