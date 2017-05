Sinfonieta de Lisboa abre 7.º Festival de Música de Setúbal

Lusa 25 Mai, 2017, 07:32 | Cultura

Nos violinos vão estar Lia Yeranosyan, Josefina Fernandes e Joana Praça, enquanto Sofia Azevedo tocará violoncelo. No concerto serão interpretadas composições de Handel, Stravinsky e Béla Bártok.

A relação entre das culturas da Península Ibérica dá o mote à edição deste ano do Festival de Música de Setúbal, com o tema "Migração".

Da edição deste ano do certame, a organização destaca a participação de Dejan Ivanovic, proveniente de Tuzla (Bósnia-Herzegovina) que é "atualmente considerado um dos mais conceituados guitarristas clássicos", que atuará em três concertos diferentes.

Na sexta-feira, no Auditório José Afonso, haverá uma demonstração de percussão, enquanto na Igreja de S. Simão, em Vila Fresca de Azeitão, haverá um concerto de cordas ibéricas, pela Camerata do Festival de Setúbal, com Dejan Ivanovich, na guitarra, dirigido pelo maestro Kerem Hasan.

À noite, no Fórum Municipal Luísa Todi, num espetáculo intitulado "Ventos ibéricos", atuará a Grand Union Orchestra, que terá Celina da Piedade na voz e acordeão, e músicos da Academia Luísa Todi, do Conservatório Regional de Setúbal e do Conservatório Regional de Palmela, dirigidos por Tony Haynes, que também é o responsável pelos arranjos.

No sábado, as ruas da baixa de Setúbal serão animadas com música enquanto à tarde, na Casa da Avenida, haverá um espetáculo em que serão interpretados temas de novos compositores setubalenses.

No domingo -- último dia do festival --, no Fórum Luísa Todi, haverá um espetáculo intitulado "Vozes ibéricas", com coros das escolas do 1.º ciclo, o Coral Infantil de Setúbal e elementos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), que terá como convidado o músico Carlos Barreto Xavier, coordenador e diretor do projeto.

"Migrações Ibéricas" é o título do concerto a realizar, também no domingo, na igreja do Convento de Jesus, em que participam Dejan Ivanovich, o Coro da Gulbenkian e o coro do Conservatório Regional de Setúbal, dirigidos pelo maestro Paulo Lourenço.

Serão interpretadas obras de Castelnuovo-Tedesco e António Laertes, entre outros.

No domingo à tarde, na Casa da Avenida, em Setúbal, Pilar del Rio, o fotógrafo João Francisco Vilhena e o encenador João Brites estarão à conversa sobre o romance "A jangada de pedra", de José Saramago, e sobre a exposição de João Francisco Vilhena patente neste espaço.