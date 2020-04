SNS24 tem nova funcionalidade para surdos

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro, apresentou na conferência de imprensa diária, o serviço de atendimento para surdos do SNS24, feito através de videochamada. Haverá um intérprete de língua gestual portuguesa que será um "mediador" entre quem liga e quem recebe a chamada no SNS 24.