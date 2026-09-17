O filme "Só uma Ilusão" estreia em Portugal em iniciativa que antecipa a edição deste ano da Festa do Cinema Francês que arranca dia 01 de outubro.

A dupla de cineastas franceses Éric Toledano e Olivier Nakache, realizadores dos sucessos "Amigos Improváveis" e "O Espírito da Festa", estreiam agora a comédia "Só uma Ilusão". É um filme sobre os anos 80 e sobre a adolescência. Os realizadores partiram das memórias de adolescente naquela época.O filme francês "Só Uma ilusão" transporta-nos até 1985 através do olhar de Vincent. É um jovem adolescente que vive com os pais e o irmão mais velho nos arredores de Paris e em vésperas de fazer 13 anos vai descobrir as emoções do primeiro amor.Simon Boublil tem o papel de Vincent, Camille Cottin e Louis Garrel interpretam os pais e no elenco, destaque, também, para os atores Pierre Lottin e Alexis Rosenstiehl.