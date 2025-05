Sociólogo e demógrafo Douglas Massey vence Prémio Princesa das Astúrias das Ciências Sociais

Douglas Massey "fez contribuições fundamentais para a compreensão das migrações internacionais e as suas consequências na segregação urbana e a estratificação social, processos acentuados pelas dinâmicas de globalização", escreveu o júri, na ata da atribuição do prémio, divulgada pela Fundação Princesa das Astúrias.

O júri destacou ainda o "grande impacto no conjunto das ciências sociais" de Douglas Massey, que "construiu um modelo teórico" no quadro do exigente rigor académico" que "permite interpretar as sociedades contemporâneas - nas quais as migrações se tornaram um fator estrutural - com um olhar sereno, racional e empático".

Douglas Steven Massey nasceu nos EUA em 1952 e doutorou-se em Sociologia na Universidade de Princeton, também nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira académica, passou por várias universidades e presidiu a instituições norte-americanas como a Associação Sociológica Americana, a Associação da População da América ou a Academia para a Ciência Política e Social.

Tem diversas obras publicadas e integrou o conselho editorial de várias publicações, fazendo atualmente parte do comité da Annual Review of Sociology.

Os Prémios Princesa das Astúrias, atribuídos pela fundação com o mesmo nome, celebram em 2025 a 45.ª edição e distinguem anualmente o "trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário" realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.

O Prémio Princesa das Astúrias das Ciências Sociais 2025 foi o terceiro deste ano anunciado pela fundação.

O primeiro foi o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025, atribuído ao filósofo e ensaísta alemão de origem sul-coreana Byung-Chul Han e o segundo o das Letras, que distinguiu, na semana passada, o escritor espanhol Eduardo Mendoza.

Nos próximos dias e semanas serão anunciados os prémios nas áreas das Artes, Desporto, Cooperação Internacional, Investigação Científica e Técnica e Concórdia.

Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro.

O Prémio Princesa das Astúrias das Ciências Sociais foi atribuído em 2024 ao historiador canadiano Michael Ignatieff e, em edições anteriores, à historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse (2023); ao arqueólogo e antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma (2022); ao sociólogo norte-americano de origem cubana Alejandro Portes (2019); ao naturalista britânico David Attenborough (2009), à antiga Presidente da Irlanda Mary Robinson (2006) ou ao economista norte-americano Paul Krugman (2004), entre outros.