Partilhar o artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23 Imprimir o artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23 Enviar por email o artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23 Aumentar a fonte do artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23 Diminuir a fonte do artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23 Ouvir o artigo "Sócrates" vence competição de longas metragens do Queer Lisboa 23

Tópicos:

Adam Une Histoire Intersexe, Alexandre Moratto, Armando Praça, Cabecinha Queirós, Floriane Devigne Alexander, Melisa Liebenthal, Menção, Mercês Mello, Mohammed, Queer Art, Teresa Villaverde,