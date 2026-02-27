Cultura
Reportagem
"Sons do Paço" : um convite para os mais novos conhecerem os sons do Palácio de Queluz
O encanto infantil de conhecer a Princesa
Paula Véran - Antena 1
Entre os salões, os corredores e a capela ouvimos a Aia da Princesa, que vai cantarolando enquanto escolhe o vestido de Sua Alteza, os sons da azáfama na cozinha ou o embalar de um bebé real.
Com o Mestre da música os pequenos convidados ensaiam uma apresentação musical à Princesa, com pandeiretas, ferrinhos, matracas e flavas.
No final a Princesa Maria Francisca presenteia os convidados com a sua voz lírica.
Um programa para mostrar o património cultural às escolas e abrir a curiosidade no Palácio da Música., em Queluz.