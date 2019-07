Soprano Cristiana Oliveira protagoniza óperas de Verdi e Puccini, na Alemanha e Finlândia

Lusa22 Jul, 2019, 19:19 | Cultura

Cristiana Oliveira vai protagonizar "Il Trovatore", do compositor italiano Giuseppe Verdi, na Alemanha, e dar voz a Musetta, uma das quatro personagens principais de "La Bohème", do também italiano Giacomo Puccini, na Finnish National Opera -- Ooppera Baletti, em Helsínquia, de dezembro a janeiro do próximo ano.

"A ópera `La Bohème`, de projeção internacional muito grande, foi um convite extraordinário, onde vou interpretar uma personagem muito divertida, a Musetta, numa produção belíssima de grande escala", explicou a soprano.

Ópera em quatro atos, "La Bohème" conta a história de Mimi e Rodolfo, onde "o amor é ofuscado pela doença e Mimi vai ficando cada vez mais frágil", lê-se na página da companhia finlandesa.

As récitas da ópera de Puccini, em Helsínquia, vão decorrer nos dias 11, 14, 18, 20, 28 e 31 de dezembro, 04, 09 e 11 de janeiro de 2020. A direção musical é de Patrick Fournillier, e a direção artística de Katariina Lahti.

Na Alemanha, em Wiesbaden, Cristiana Oliveira vai interpretar Leonora, a protagonista de "um amor em tempos de conflitos, com Manrico", na ópera "Il Trovatore", de Verdi.

Definida pela cantora como o "marco de lançamento da [sua] carreira", esta é uma ópera "conhecida pelos maestros como aquela que precisa das quatro maiores vozes". "Todas as dificuldades que possam existir estão aqui dentro [desta obra]", disse à Lusa.

"É daquelas óperas que, quando estamos a estudar, pensamos que um dia queremos cantá-la. E vai acontecer", acrescentou.

"Il Trovatore" é uma ópera em quatro atos, estreada em 1853, em Roma, onde "o enredo é como um pesadelo em que o passado e os mortos dominam a presença dos vivos", lê-se no `site` do Hessischen Staatstheaters de Wiesbaden.

As récitas de "Il Trovatore" estão marcadas para o próximo ano, para os dias 28 de março, 05, 08, 18 e 26 de abril, 04, 12, 19 e 24 de junho e 03 de julho. A direção musical é de Alexander Joel e, a produção, de Philipp M. Krenn.

Em Portugal, a soprano vai atuar no próximo fim de semana, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, no festival Cistermúsica, no Mosteiro de Alcobaça, no sábado, dia 27 de julho, e no Festival das Artes, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, no domingo, 28 de julho.

Nos dois concertos, Cristiana Oliveira vai juntar-se ao tenor Carlos Cardoso para interpretar árias de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Edward William Elgar e Richard Wagner, entre outros.

No dia 09 de setembro, a soprano vai atuar no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, em "Madame Butterfly", de Puccini.

"`Madame Butterfly` é uma das operas mais conhecidas de Puccini, das mais dramáticas e amada imensamente pelo público", explicou à Lusa.

Esta ópera, que retrata o "suicídio de Butterfly, é muito exigente porque a personagem praticamente não para de cantar, num papel muito difícil, no auge do dramático".

Em outubro, no dia 19, a artista junta-se à Orquestra Sinfónica de Cascais e ao maestro Mark Kadin, numa gala de ópera no Concerto de Outono, em Cascais.

Cristiana Oliveira atuou na sexta-feira e no sábado no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, no âmbito do Festival ao Largo.

A soprano apresentou o programa "Uma noite de Verismo", com o tenor Carlos Cardoso, construído sobre árias e temas "da ópera italiana deste período", explicou à agência Lusa.

"Estou imensamente feliz com toda a temporada que se aproxima, cheia de grandes estreias, todas seguidas, e de grandes papéis muito desafiantes", concluiu a soprano.