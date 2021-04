"Soul - Uma aventura com alma" conquista o Óscar de Melhor Banda Sonora Original

Os outros nomeados nesta categoria eram James Newton Howard, por "News of the World" (foi a sua nona nomeação), Terence Blanchard, por "Da 5 Bloods", e Emile Mosseri, responsável pela banda sonora de "Minari". A dupla Trent Reznor e Atticus Ross estava também nomeada por "Mank".

A banda sonora de "Minari" envolvia igualmente a clarinetista portuguesa Virgínia Figueiredo, que vive em Los Angeles, e foi uma das artistas que gravou música para o filme.

O Óscar de Melhor Canção foi para H.E.R., Dernst Emile II e Tiara Thomas, por "Fight For You", do filme "Judas and the Black Messiah".

Melhor Montagem foi para "Sound of Metal" ("O Som do Metal"), que consegue o segundo Óscar desta edição, através do dinamarquês Mikkel E. G. Nielsen, depois de Melhor Montagem de Som.

O prémio Jean Hersholt, com que a Academia distingue contribuições para excecionais causas humanitárias, juntou ainda Tyler Perry à Motion Picture & Television Fund, destacando ações de resposta à pandemia.

Tyler Perry, de quem a Academia recordou em particular o apoio à comunidade afro-americana, durante a crise pandémica, fez um discurso de recusa do ódio, ao aceitar o prémio.

A cerimónia da 93.ª edição dos Óscares, adiada de fevereiro para abril, por causa da pandemia, decorre no tradicional Dolby Theatre, e no edifício da estação de comboios Union Station, na baixa de Los Angeles.

Tem lugar na noite de domingo, na Califórnia, madrugada de segunda-feira, em Portugal.