Spotify Wrapped 2025. Retrospetiva anual já está disponível

Com o aproximar do final do ano, surgem os dados mais esperados pelos utilizadores da plataforma de streaming Spotify. Publicada esta quarta-feira, a retrospetiva anual da aplicação, que é já tradição desde 2016, apresenta novidades.



Os utilizadores da plataforma, que todos os anos aguardam pelas músicas e álbuns mais ouvidos dos últimos 12 meses, tanto a nível global, como individual, sabem agora também a sua “idade musical”, uma estimativa gerada com base na data de lançamento das suas músicas mais ouvidas.



Outra nova funcionalidade é a “festa do Wrapped”, que possibilita ao utilizador comparar os seus resultados com o de nove amigos, no máximo.



Assim que se abre a aplicação (com a atualização mais recente), os utilizadores têm acesso a um carrossel de apresentações, que mostram as músicas e os artistas.



Qualquer música que tenha sido ouvida por 30 segundos ou mais é elegível a constar na lista, sendo que o chart é calculado pelo número de vezes que a música ou podcast foi ouvido. Já os artistas mais ouvidos serão listados tendo em conta o número de canções ouvidas.



O porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais ouvido em todo o mundo em 2025, recuperando um título que já tinha conquistado em 2020, 2021 e 2022 e que, nos últimos dois anos, tinha pertencido a Taylor Swift. O sucesso de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, álbum lançado em janeiro e o mais reproduzido do ano, elevou a já consolidada carreira do rapper, que se estreia em Portugal no próximo ano com dois concertos marcados no Estádio da Luz.



Por outro lado, a nível global, a música mais ouvida foi “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars.



Já em território nacional, Plutónio liderou os streams, tendo também a música mais ouvida de 2025, “Interestelar”, e o álbum mais ouvido, “Carta de Alforria”. No Top 10 de artistas mais ouvidos pelos portugueses figuram ainda os nacionais Calema, Slow J e Dillaz.



A retrospetiva é anunciada todos os anos entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro. O sucesso levou outras plataformas, como a Apple Music, a Amazon Music e o Youtube, a adotarem estratégias semelhantes.