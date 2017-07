Sting e Seu Jorge encerram último dia de festival Marés Vivas

Lusa 16 Jul, 2017, 08:32 | Cultura

O último dia do festival é marcado pelo regresso de Sting a Portugal, naquele que será o seu primeiro concerto a Norte do país para apresentar "57th & 9th", álbum editado em novembro de 2016 e o primeiro disco `rock`, em 13 anos do músico.

"I Can`t Stop Thinking About You", "Petrol Head" ou "50,000" são os singles do novo trabalho do ex-vocalista dos The Police, que sobe hoje ao palco do Marés Vivas às 23:00.

O inglês de 65 anos já editou 12 discos de originais na sua carreira a solo e, entre os temas mais conhecidos, estão "Englishman in New York" e "If I Ever Lose My Faith In You".

Em destaque está também a atuação, às 01:00, do brasileiro Seu Jorge, que passou no sábado por Lisboa, no festival Super Bock Super Rock, para tocar o seu álbum de 2005, "The Life Aquatic Studio Sessions", uma coletânea de músicas de David Bowie numa versão em português.

Também pelo palco principal vão passar Miguel Araújo, às 21:30, e Joe Sumner, às 20:30, vocalista da banda Fiction Plane, mas que se apresenta a solo em Portugal, horas antes do concerto do seu pai, o cabeça de cartaz, Sting.

Já o palco secundário recebe as atuações das bandas portuguesas Caelum, às 17:00, e Átoa, às 18:30.

O último dia do Palco Comédia abre com as atuações de Sérgio Duarte e de Bruno Henriques (conhecidos pelo projeto `online` "Jovem Conservador de Direita") e encerra com os humoristas João Seabra e Francisco Menezes.

A 15.ª edição do festival Marés Vivas chega hoje ao fim, depois de terem passado pela Praia do Cabedelo, na sexta-feira e no sábado, nomes como Scorpions, Lukas Graham, Agir, Bastille e Tom Chaplin.