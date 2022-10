"Submissão" é um filme que propõe uma reflexão sobre a violação no casamento

Na apresentação do filme à jornalista Margarida Vaz, o cineasta Leonardo António revelou que durante o trabalho de pesquisa ficou surpreendido com os relatos e com a constatação da existência de casos de violência nas relações de intimidade, entre os mais jovens.



O elenco de ''Submissão'' conta com Iolanda Laranjeiro, João Catarré, Marcantonio Del Carlo, João Didelet, José Raposo e Maria João Abreu, foi último papel da atriz que morreu inesperadamente em maio do ano passado.