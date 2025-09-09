"Super Mario Bros." O famoso canalizador já tem 40 anos

Shigeru Miyamoto, criador do Super Mario - Foto: Toshifumi Kitamura - AFP





A fama acabou por ser acidental uma vez que a personagem era composta apenas por alguns pixels num ecrã.



Era “puramente funcional, com fortes restrições técnicas”, salienta Alexis Bross, coautor do livro «Générations Mario».

O macacão ganhou a cor azul para distinguir melhor a personagem e o boné vermelho foi criado para evitar ter de animar o cabelo. ”É um acidente feliz porque, inicialmente, esta personagem não estava destinada a tornar-se um ícone dos videojogos”, afirma Alexis Bross, citado pela AFP.





O nome Mario foi oficializado em 1983 com o jogo de arcada “Mario Bros.” A fama mundial aconteceu graças a “Super Mario Bros.”, um vídeo jogo lançado para a consola Famicom (NES na Europa) da Nintendo e que vendeu mais de 40 milhões de exemplares.

fãs que se tornaram pais, mas também estendeu os braços às novas gerações.



Progressivamente, o Super Mario impôs-se como uma figura “transgeracional” e ‘reconfortante’, afirma Alexis Bross. “É um homem comum, muito próximo de nós”.



É também isso que afirma um analista entrevistado pela AFP. Perante sucessos como “Fortnite” ou ‘Roblox’, particularmente populares entre os jovens jogadores, Mario consegue beneficiar da “nostalgia dos pais”, que continuam a comprar e jogar com os filhos, explica o analista Rhys Elliott.

Os especialistas destacam ainda outra mudança de fundo no Super Mario.



Com a emancipação das personagens femininas da Nintendo, o simpático canalizador "está a adaptar-se a novos públicos e a seguir as tendências da sociedade", assegura Alexis Bross. Ou seja, aos 40 anos, Mario já não interpreta o herói que resgata a princesa do castelo em troca de um beijo.

A personagem viveu inúmeras aventuras e variações, com o irmão Luigi e o inimigo Bowser, encarnando até a transição da 2D para a 3D dos videojogos aquando do lançamento da Nintendo 64 em 1996.



Nos cinemas, "Super Mario Bros.: O Filme", lançado em 2023, foi um dos maiores sucessos dos últimos anos e está prevista para 2026 uma sequela.



Os “super” números de Mario

A série "Super Mario" vendeu mais de 452 milhões de unidades (até ao final de março de 2025), segundo a Nintendo. Este número refere-se a jogos de plataformas e não inclui outras séries como "Mario Kart" ou jogos desportivos com o famoso canalizador, especifica a empresa japonesa.





Oito foi o número de pessoas que trabalharam no desenvolvimento de "Super Mario Bros.".





Há um novo recorde, estabelecido no final de agosto, no mundo altamente competitivo do speedrunning, uma disciplina que implica completar um jogo o mais rapidamente possível, explorando todos os truques e falhas técnicas possíveis.





Quatro minutos, 54 segundos e 515 milésimos foi o tempo que o jogador norte-americano com o nome de utilizador "averge11" demorou a completar "Super Mario Bros." Este recorde supera o anterior por alguns centésimos de segundo.





O recorde para completar o jogo de olhos vendados pertence a um jogador japonês com o tempo de 14 minutos e 46 segundos, de acordo com o Guinness Book.





O recorde para um videojogo vendido em leilão online, de acordo com o Guinness Book, também pertence a uma unidade do Super Mario.





Em 2021, alguém pagou 1,56 milhões de dólares por um jogo na embalagem original de "Super Mario 64", lançado em 1996 para a consola Nintendo 64.







