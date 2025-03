Foto: António Antunes - RTP

Quatro sindicatos da PSP e da GNR vão apresentar uma ação em tribunal contra o Estado. Querem obrigar o Ministério da Administração Interna a pagar-lhes o mesmo valor do suplemento de risco atribuído à Polícia Judiciária.

O objetivo é que ação chegue ao Tribunal Constitucional. Estas quatro estruturas, representantes de guardas e policias, não assinaram o acordo em julho do ano passado com o Governo.



Nos termos desse entendimento, está o aumento, em 300 euros, do suplemento de risco.