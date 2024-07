Lusa

Mesmo sem ouvir, é possível desfrutar de um concerto, dizem os promotores desta iniciativa. As oito pessoas com dificuldades auditivas vão assistir ao espetáculo da artista Dua Lipa com um colete sensorial.



A repórter Margarida Vaz foi ao Passeio Marítimo de Algés perceber como funciona este colete, que vibra ao ritmo da música com recurso à tecnologia 5G.