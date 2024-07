Mesmo sem ouvir, é possível desfrutar de um concerto, dizem os promotores desta iniciativa. As oito pessoas com dificuldades auditivas vão assistir ao espetáculo da artista Dua Lipa com um colete sensorial.A repórter Margarida Vaz foi ao Passeio Marítimo de Algés perceber como funciona este colete, que vibra ao ritmo da música com recurso à tecnologia 5G.