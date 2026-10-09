"Tales from Nevermore" ganha exposição e novo livro no Amadora BD`26

A exposição "Tales from Nevermore - Uma viagem entre o horror e o humor" parte da antologia criada em torno de Vincent, o corvo que guia os leitores pelo cemitério de Nevermore e pelas histórias macabras escondidas nas campas.A obra reúne seis histórias curtas de terror, numa homenagem aos grandes clássicos do género. Amor, traição, ciúme, ganância e arrependimento são alguns dos temas explorados, em narrativas que conduzem a desfechos inesperados e sinistros.Depois do sucesso do primeiro livro, Pedro e Manuel lançam o segundo livro da saga na edição de 2026 do Amadora BD, que decorre entre 15 e 25 de outubro.Oiça um excerto exclusivo na entrevista da RTP Antena 1: