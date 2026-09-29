Cultura
Tapeçaria de Bayeux. Obra com quase mil anos regressou a Inglaterra
A tapeçaria de Bayeux regressou a Inglaterra. O British Museum vendeu em 24 horas 100 mil bilhetes para a exposição.
A memória do mundo foi também foi bordada. Ao longo de 70 metros está contada a história da disputa pela coroa inglesa há quase mil anos, da qual saiu vencedor Guilherme da Normandia na batalha de Hastings.
A peça atravessou agora o Canal da Mancha sob rigorosas medidas de segurança, numa caixa climatizada com molas capazes de absorver qualquer solavanco.
O seguro para o transporte da peça atingiu 800 milhões de euros. Em França foi feita uma petição contra a saída da tapeçaria do país: os signatários consideraram ser um crime cultural contra o património.