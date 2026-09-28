Taylor Swift torna-se a mais premiada da história dos MTV Video Music Awards

"Quero agradecer e dedicar este prémio a uma pessoa, sem a qual isto não estaria a acontecer. Essa pessoa é a maior `showgirl` de todas, Dolly Parton", disse Swift ao receber o prémio de Vídeo do Ano por "The Fate of Ophelia".

"Cada canção que ela escreveu, a sua forma de contar histórias, era tão vívida e rica que ouvir as suas canções era como assistir ao melhor videoclipe que já se viu na vida", acrescentou a cantora sobre a intérprete de "9 to 5", que faleceu em 25 de agosto.

Swift agradeceu ainda aos colaboradores, destacando o mexicano Rodrigo Prieto, diretor de fotografia de "The Fate of Ophelia".

A estrela pop ultrapassou Beyoncé como a artista mais premiada da história dos MTV VMA, depois de um reinado partilhado, em que ambas acumulavam 30 prémios, e lançou o videoclipe do mais recente single, "Patient Zero".

Madonna regressou ao palco dos VMA após 23 anos, com uma atuação que simulou o clima de euforia e liberdade de uma discoteca, reunindo Sabrina Carpenter e Charli XCX para interpretarem faixas como "Bring Your Love" e "Danceteria Afterhours".

Ao lado de Carpenter, Madonna venceu os prémios de Melhor Colaboração Pop e Melhor Dance pela curta-metragem "Confessions II - The Film", que engloba o conceito do mais recente projeto.

A noite foi também da cantora tailandesa Lisa, que, para além de interpretar "Sawadika", fez história como a primeira solista da K-pop e da Ásia a vencer na categoria de Melhor Pop.

A cantora britânica Sienna Spiro venceu o prémio de Artista Revelação.

Muitos dos prémios, cuja cerimónia foi dirigida pelo rapper Snoop Dogg, não foram transmitidos pela televisão e tiveram os vencedores anunciados posteriormente.

Foi o caso de Melhor Música Latina, categoria ganha pelo porto-riquenho Bad Bunny com o single "NUEVAYoL", e de Melhor Álbum, que foi também para Madonna, por "Confessions II".

Outras atuações nesta edição incluíram Shaboozy, que cantou "Cowgirl" num cenário de bar ao estilo do Velho Oeste, e Raye, numa performance do seu êxito "WHERE IS MY HUSBAND!".

Swift não foi a única a homenagear Parton. Antes da sua participação, a norte-americana Kacey Musgraves interpretou "I Will Always Love You", um dos êxitos mais memoráveis da estrela do `country`.

Parton também apareceu brevemente no ecrã, cantando excertos da música antes de Musgraves continuar a canção.

Já a banda de `grunge` dos anos 90 Nirvana recebeu o prémio Video Vanguard, entregue no palco a Dave Grohl (baterista fundador), Krist Novoselic (baixista fundador) e a Pat Smear (guitarrista da última fase da banda).

"O Kurt era único", disse Smear sobre o falecido fundador e vocalista Kurt Cobain.

"Os Nirvana continuam a ser relevantes porque as pessoas estão ávidas de autenticidade, de algo real e intransigente, algo que lhes diga `Vem como és` --- o Kurt teria adorado esse legado", acrescentou.

A série de homenagens terminou com canções como "Faith", interpretada por Sombr, e "Careless Whisper", por Teddy Swims, assinalando o décimo aniversário da morte de George Michael.

"Demonstrem amor, espalhem amor e deem amor" - foram as palavras com que Snoop Dogg encerrou a cerimónia, realizada em Los Angeles pela primeira vez em nove anos.