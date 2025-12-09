Tchiloli de São Tomé e Príncipe inscrito na lista de Património Cultural Imaterial da Humanidade

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla inglesa) felicitou o Estado Parte pela sua primeira inscrição, reconhecendo a "perseverança e empenho em complementar o processo de candidatura", um percurso que havia sido iniciado em 2015.

Segundo a documentação disponível no `site` da organização, novos estudos foram lançados em 2023, após a perda da documentação, com o objetivo de apoiar o processo de candidatura, culminando na inclusão do Tchiloli no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial em 2024.

O Tchiloli, um teatro popular que remota à tragédia de D.Carloto, é apresentado num espaço aberto durante festivais ou eventos públicos, e envolve atores, músicos e a participação do público.