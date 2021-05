Teatro Aberto. 45 anos de atividade

Foto: Facebook Teatro Aberto

É dia de dar os parabéns, a um teatro que está aberto há 45 anos. A ideia nasceu ainda no tempo da ditadura, pelo talento e visão de quatro atores: Rui Mendes, Morais e Castro, Irene Cruz e João Lourenço. Este Grupo 4 foi pioneiro no teatro independente português. E, em 1976, inaugurou o Teatro Aberto, na Praça de Espanha.