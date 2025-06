Teatro Aberto conta história do último urso polar a pequenos e graúdos

A peça é estreada no Teatro Aberto, em Lisboa, na sexta-feira, 20 de junho, e traz de volta ao palco da Praça de Espanha a dramaturga que o jornal britânico The Guardian, em 2011, incluiu entre os expoentes do teatro alemão e os autores capazes de garantir o seu futuro.

"Nesta primeira peça para toda a família, a prestigiada autora alemã Dea Loher narra uma história cheia de humor, música e fantasia sobre temas atuais, como o aquecimento global e a extinção das espécies, e temas de sempre, como a amizade e o respeito pelas diferenças", escrevem os criadores do espectáculo em Lisboa, na apresentação da obra.

Na peça, Benny, o urso, vê-se obrigado a abandonar o Ártico, por causa do aquecimento global. Parte numa jangada e o seu objetivo não é outro senão encontrar um sobrevivente, um parceiro, algo que lhe dê a certeza de que os ursos polares não desaparecem.

Ao longo da viagem, depara-se com um mar cheio de plástico, com escassez de alimentos, deslocações forçadas de outras espécies, questões que refletem os desafios dos dias de hoje.

Chegado à Polinésia, Benny encontra a galinha Polly. Diligente, a galinha ajuda-o a descobrir como viver naquele local seco e quente, onde tudo lhe é estranho.

Através de música, dança, imagem, canção e palavra falada, a história segue os animais que se esforçam por sobreviver com força e humor num mundo em mudança.

No Teatro Aberto, "Um Urso Polar no Universo", com versão portuguesa de Vera Sampayo Lemos, deu lugar a uma criação coletiva com música, cenário, figurinos e luz de Anabela Gaspar, Afonso de Portugal, João Lourenço, Jorge Albuquerque, Marisa Fernandes, Marta Guerreiro e Sofia de Portugal.

Em palco, vão estar Catarina Lima, João Maria Reis, Kiko Monteiro e Zita Milene, assim como o músico Afonso de Portugal.

"Um Urso Polar no Universo" é a terceira peça de Dea Loher no palco do Teatro Aberto, depois de "Golpada", estreada em 2019, história de dois irmãos pobres que sonham enriquecer a qualquer custo, e "Imaculados", levada a cena em 2008, que toma dois emigrantes clandestinos por protagonistas.

Nascida em 1964, em Traunstein, na Baviera, Dea Loher estudou Filosofia e Literatura Alemã em Munique, fixando-se posteriormente em Berlim.

A sua primeira peça, "Olgas Raum", recebeu o Prémio Hamburger Volksbühne, em 1991, e o Playwrights Award do Royal Court de Londres, em 1993, ano em que também foi distinguida com o Prémio Goethe, por "Tatuagem".

Durante dois anos consecutivos, em 1993 e 1994, Dea Loher foi considerada a Melhor Dramaturga Emergente na Alemanha, pela revista Theater Heute.

Peças como "Leviathan", "Fremdes Haus", "Adam Geist", "Manhattan Medea" e "Unschuld", assim como a presença regular das suas obras em palcos de Áustria, Brasil, França, Noruega, Reino Unido, Suíça e sobretudo na Alemanha, sustentam a atribuição de prémios de carreira como o Else-Lasker-Schüler.

Em 2006 recebeu o Prémio Bertolt Brecht.

A dramaturga esteve em Portugal em 2009, pouco depois da estreia de "Imaculados", pelo Teatro Aberto, numa altura em que a coleção Livrinhos do Teatro, dos Artistas Unidos, publicaram dois dos seus textos - "Tatuagem" e "Inocência" -, numa tradução de José Maria Vieira Mendes.

"Um Urso Polar no Universo", peça destinada a "emocionar, rir e refletir em família", como promete o Teatro Aberto, fica em cena na Sala Azul da companhia até 27 de julho, com récitas aos sábados, às 19:00, e aos domingos, às 11:30 e às 16:00.

A estreia acontece esta sexta-feira, às 19:00.