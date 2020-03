Teatro Aberto realiza hoje espetáculo via streaming

Também o Teatro Aberto sobe o pano virtual. A partir desta noite, todos aqueles que gostam de teatro e estão em casa privados pelas atuais circunstâncias, vão poder assistir ao espetáculo "A Mentira".

A Companhia de Lisboa vai repor em streaming a peça de Florian Zeller, com encenação de João Lourenço.



As representações não vão ser executadas com os atores em "forma presencial", mas sim as gravações feitas dos espetáculos já realizados em palco e agora difundidos no site do Teatro aberto