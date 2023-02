Teatro Camões encerra ao público em julho até abril de 2024

As datas de encerramento e reabertura foram anunciadas hoje pela presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que gere também o Teatro Nacional de São Carlos, Conceição Amaral, durante a apresentação do projeto de requalificação e modernização daquele teatro situado no Parque das Nações.

De acordo com Conceição Amaral, durante o encerramento do Teatro Camões, a CNB ficará sediada nos Estúdios Victor Cordon e, a partir de setembro, as equipas técnicas e de suporte serão temporariamente integradas no Teatro Nacional de São Carlos.

Embora esteja encerrado ao público entre julho deste ano e abril de 2024, segundo Conceição Amaral, em alguns períodos haverá equipas a trabalhar no edifício.