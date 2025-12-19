Teatro da Rainha estreia dramaturgo Angus Cerini em Portugal com peça sobre violência doméstica

"Ano novo, criação nova", anunciou hoje a companhia residente nas Caldas da Rainha, que prepara a peça em coprodução com o Centro Cultural e de Congressos (CCC) da cidade.

"A Árvore que Sangra", de Angus Cerini, será assim encenada pela primeira vez em Portugal pela mão da companhia que a 12 de março leva ao pequeno auditório do CCC a peça com tradução de Isabel Lopes e encenação de Fernando Mora Ramos.

Esta criação, que conta a história de um parricídio, em que mãe e filhas matam o pai, "marcará também a estreia do dramaturgo australiano nos palcos portugueses, a despeito dos prémios internacionais que tem recebido e do interesse que vem merecendo em países tais como França, Alemanha, Irlanda e Inglaterra", refere o Teatro da Rainha, numa nota à imprensa.

Cerini ganhou o Prémio Griffin de dramaturgia por esta obra, em 2014.

O jornal britânico The Guardian, que assistiu à estreia em Sydney, Austrália, escreveu que a peça "levanta questões importantes sobre a resposta [das comunidades] à violência doméstica", lembrando que "as vítimas são frequentemente ignoradas e esquecidas, até que o pior aconteça".

Para o jornal, "A Árvore que Sangra" é uma peça "excelente, forte", cujo "enredo avança a um ritmo alucinante".

A par deste trabalho, a agenda da companhia para 2026 arranca no dia 04 de janeiro, com o acolhimento, na Sala Estúdio, dos Bonecos de Santo Aleixo.

"Esta trupe de títeres tradicionais, propriedade do Centro Dramático de Évora, é manipulada por `uma família`, constituída por atores profissionais, que garantem a permanência do espetáculo, assegurando assim a continuidade desta expressão artística alentejana", pode ler-se na nota.

Além da apresentação em vários pontos do país, os Bonecos de Santo Aleixo participaram também em certames internacionais e são anfitriões da BIME -- Bienal Internacional de Marionetas de Évora, que se realiza desde 1987.

Na programação da companhia para o mês de janeiro o público poderá rever, nos dias 20 e 24, "A Noite dos Visitantes", de Peter Weiss.

Trata-se de uma coprodução do Teatro da Rainha com o Teatro das Beiras, que se estreou na Covilhã e esteve em digressão em diferentes freguesias do interior beirão.

A peça esteve em cena, sempre com auditório lotado, na ruína da Antiga Casa da Cultura, nas Caldas da Rainha, durante uma semana consecutiva, percorrendo posteriormente freguesias deste concelho do distrito de Leiria.

Esta peça popular, escrita em verso, "é uma parábola divertida, mas séria, da guerra entre impérios", descreve a companhia que fará uma reposição no Grande Auditório do CCC com sessões para as escolas e público em geral

Também em janeiro, no dia 20, regressa para uma nova temporada o ciclo "Diga 33 -- Poesia no Teatro".

Na primeira sessão de 2026, o ciclo será marcado por "um momento de encontro entre a música", divulgou a companhia que apresenta "José Anjos toca Bukowski".

Charles Bukowski (1920-1994) foi um poeta, romancista e contista norte-americano com uma obra cujas marcas essenciais são "um discurso direto e áspero, rubricado por uma revisão diarística da vida nas ruas, entre prostitutas, bêbedos e indigentes, num retrato de uma América decadente, antítese do grande sonho americano, que o autor conheceu como ninguém", pode ler-se na apresentação.

José Anjos é poeta, músico e `diseur`. Tem participado em vários projetos como baterista (não simão, A Favola da Medusa), guitarrista (Poetry Ensemble e mao-mao) e `diseur` (Lisbon Poetry Orchestra, No Precipício era o Verbo, Navio dos Loucos, O Gajo).

No âmbito de uma parceria do Teatro da Rainha com a Fundação da Casa de Mateus, em Vila Real, terá ainda início de uma Oficina de Escrita dedicada às novas dramaturgias, orientada pelos escritores Manuel Portela e Henrique Manuel Bento Fialho, dois dos autores do projeto de escrita colaborativa que resultou na produção do espetáculo "Quem está aí?", estreado em março de 2025.

Com início em 05 de janeiro de 2026, esta oficina tem inscrições abertas no sítio da Fundação da Casa de Mateus.