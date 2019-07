Partilhar o artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa Imprimir o artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa Enviar por email o artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa Aumentar a fonte do artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa Diminuir a fonte do artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa Ouvir o artigo Teatro do Bairro sai da sala para a rua e leva "Troianas" às Ruínas do Carmo, em Lisboa

Tópicos:

ACT, Andrómaca Sandra, Barbosa, Beatriz Garrucho Carlota, Bragança Gil, Mendes, Rueff Sandra, Ruínas Convento, Troianas Eurípides,