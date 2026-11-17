Cultura
Teatro Dona Maria II abre portas a ciclo de conversas sobre a crise na habitação
A crise na habitação sobe esta terça-feira ao átrio do Teatro Dona Maria II, em Lisboa, com um ciclo de debates sobre o tema.
Sob o mote “Nada deve parecer impossível de mudar decorre”, a programação do TNDM II cruza diferentes perspetivas sobre habitação, cidade, participação cívica e criação artística, com três conversas e uma leitura encenada de A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht.
Os acontecimentos recentes no Rossio, em torno da luta pelo direito à habitação, colocam o Teatro Nacional D. Maria II perante uma realidade que acontece literalmente à sua porta e perante reivindicações cuja importância e urgência não pode ignorar.
Os acontecimentos recentes no Rossio, em torno da luta pelo direito à habitação, colocam o Teatro Nacional D. Maria II perante uma realidade que acontece literalmente à sua porta e perante reivindicações cuja importância e urgência não pode ignorar.
Enquanto instituição cultural pública, o Teatro procura dar espaço e visibilidade a estas questões programando, criando e abrindo espaços de encontro que estimulem o pensamento crítico.