Sob o mote “Nada deve parecer impossível de mudar decorre”, a programação do TNDM II cruza diferentes perspetivas sobre habitação, cidade, participação cívica e criação artística, com três conversas e uma leitura encenada de A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht.



Os acontecimentos recentes no Rossio, em torno da luta pelo direito à habitação, colocam o Teatro Nacional D. Maria II perante uma realidade que acontece literalmente à sua porta e perante reivindicações cuja importância e urgência não pode ignorar.





Enquanto instituição cultural pública, o Teatro procura dar espaço e visibilidade a estas questões programando, criando e abrindo espaços de encontro que estimulem o pensamento crítico.





A primeira conversa do ciclo arranca às 18h no átrio do teatro, com entrada livre.