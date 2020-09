Teatro-Estúdio António Assunção abre com comédia ao estilo `clown` moderno

Até dia 31 de outubro, o equipamento municipal apresenta a exposição "O Legado", um projeto em parceria com o grupo Cidadão Exemplar, de Luís Miranda e José Julião, que tem o objetivo de "entrecruzar linguagens artísticas", segundo o Teatro Extremo.

Esta companhia é responsável pela programação do Teatro-Estúdio António Assunção e, nesta nova temporada, promete abrir portas ao que melhor sabem fazer: "servir o interesse público em várias vertentes artísticas e para várias camadas etárias".

Assim, de 11 a 27 de setembro, estará de volta uma criação do Teatro Extremo, "Era uma vez... ou lá o que é", uma comédia que tem direção artística do belga Joseph Collard, um criador que tem no seu currículo a passagem pelo Cirque do Soleil.

"Desenvolvido na técnica do `clown` moderno, o `clown` de teatro, o espetáculo procura, através da ingenuidade, espontaneidade e imaginação, equacionar as inquietações do público contemporâneo de todas as idades, devolvendo-lhe o desejo de sonhar e inventar histórias", revelou.

Já o mês de outubro "estará repleto de espetáculos", segundo a companhia, começando logo no dia 02, com a peça "Caminhos de Pan", do Teatro Estúdio Fontenova Performance, que tem como fio condutor "A Cruzada das Crianças II", de Marcel Schwob.

Segue-se "A Estrada", entre 09 e 10 de outubro, uma produção de A Lagarto Amarelo, que reflete sobre a "contemporaneidade intrínseca na obra de Jack London" e o "novo lugar do Homem no seu meio ambiente".

A programação continua entre 15 e 17 de outubro, com a "Borboleta", da Cena Múltipla -- O Mundo do Espetátulo, uma peça onde "um grupo de adolescentes dá à costa, apesar de não ter vivido nenhum naufrágio" e, juntos, "num pedaço de terra, um lugar reinventado longe do ruído do mundo, vão viver uma experiência coletiva expressamente desenhada para eles".

Já nos dias 23 e 24 de outubro, será apresentada uma coprodução entre a Crème de la Crème e Eléctrica Producciones Culturales, com a estreia da peça "O Aviador e a Madrepérola", uma "releitura sobre o feminino e o masculino".

"A relação amorosa de um casal revelará uma visão sobre a sociedade atual, sobre manipulação, a necessidade de poder sobre o outro, a cobiça, a arrogância, a possibilidade de matar... Uma reflexão sobre o poder num universo microscópico, ampliado à escala universal", adiantou.

Para encerrar a programação de outubro, nos dias 30 e 31, regressa ao palco a criação original do Teatro Extremo "Mythos", outro espetáculo de inspiração `clownesca`, onde uma conferência sobre mitologia é o ponto de partida para uma "viagem" em tom de comédia.

Segundo o Teatro Extremo, esta programação acontece depois de um período de experiência com dois festivais que decorreram em julho, o Sementes -- Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público e o Festival de Almada, onde "tudo funcionou sem problemas".

Neste sentido, prometem abrir a nova temporada no Teatro-Estúdio António Assunção "com segurança e com a certeza de que todos, fazedores e espectadores estão em boas mãos".