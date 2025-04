Teatro Nacional de S. Carlos vai ao cinema com Chaplin e "Música para Filmes"

Nos dois últimos dias de maio, no Teatro Camões, em Lisboa, a projeção de "O Grande Ditador", de Charles Chaplin, em cópia restaurada, será acompanhada ao vivo pela Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), dirigida pelo o maestro norte-americano Timothy Brock.

Em "O Grande Ditador" (1940), que Chaplin dirige, protagoniza e para o qual compôs a banda sonora, "Charlot entra em guerra contra o fanatismo e a intolerância, e aparece pela última vez no ecrã no papel de um barbeiro judeu que tem um sósia: nem mais nem menos do que o ditador do país, Adenoid Hynkel".

"`O Grande Ditador` é uma oportunidade de testemunhar o talento de Chaplin como compositor", lê-se no dossier da programação do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC). "Admirador de música orquestral, presente em quase todos os seus filmes, Chaplin aplica neste dois excertos clássicos em sequências sem qualquer diálogo, numa clara analogia ao cinema mudo: a `Dança Húngara n.º 5`, de Brahms e o `Prelúdio de Lohengrin`, de Wagner".

A "Música para Filmes" regressa no dia 18 de maio, num concerto no Parque Eduardo VII, em Lisboa, dedicado às "sólidas parcerias artísticas que unem compositores e realizadores", como Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock ("Vertigo: Suíte"), Ennio Morricone e Sérgio Leone ("Era Uma Vez na América"), Nino Rota e Federico Fellini ("Oito e Meio"), John Williams e George Lucas ("Guerra das Estrelas"), John Barry e Sidney Pollack ("África Minha"), Robert Wise e Leonard Bernstein (""West Side Story").

Neste concerto, a OSP será dirigida por José Eduardo Gomes.

Leonard Bernstein é também o compositor de "Wonderful town", musical que o TNSC levará ao Teatro Tivoli, em Lisboa, em 21 de junho, e ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, uma semana mais tarde, no dia 28.

A OSP será dirigida por Joana Carneiro, e o elenco constituído por Laura Pitt-Pulford, Lara Martins, Luís Rodrigues, Mário Redondo, Diogo Oliveira, Sérgio Martins e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

O musical de Bernstein, com texto de Joseph Fields e Jerome Chodorov, a partir de contos autobiográficos de Ruth McKenney, e poemas para canções de Betty Comden e Adolph Green, também teve uma versão filmada, cinco anos após a estreia nos palcos da Broadway. Foi para televisão, não para cinema, teve produção da estação CBS e retomava o elenco original protagonizado por Rosalind Russell.

A programação do TNSC de maio a julho foi hoje divulgada. É da responsabilidade da Comissão Artística, composta pelos maestros titulares da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Antonio Pirolli, do Coro do TNSC, Giampaolo Vessella, e pelo diretor de Estudos Musicais, o maestro João Paulo Santos, que assume a coordenação.