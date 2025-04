Teatro Nacional São João abre candidaturas para a direção artística

Em comunicado à imprensa em meados de março, o Teatro Nacional São João assinalou que o novo concurso contempla "um calendário mais favorável para o desenvolvimento e apresentação de candidaturas”, prolongando-se o prazo até 31 de maio e a realização de entrevistas até 15 de setembro, com entrada em funções já em 2026.



No final de dezembro, o São João anunciou que iria abrir um novo concurso depois de o candidato escolhido no anterior, o realizador Tiago Guedes, ter retirado a candidatura, “invocando compromissos profissionais em 2025, que se revelaram inadiáveis e incompatíveis com o exercício das funções para que seria designado”.



O júri vai ser presidido por Pedro Sobrado e composto pela vogal da administração do TNSJ Cláudia Leite, pela professora e investigadora Alexandra Moreira da Silva, pelo escritor Rui Lage (que substitui no júri Luísa Costa Gomes) e pelo produtor teatral Salvador Santos.