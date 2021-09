Teatro para crianças abre temporada de outono do Teatro Virgínia

"Trata-se de um texto político e satírico, mas também de uma fábula sobre o modo como nos relacionamos com o outro", lê-se numa nota do teatro municipal torrejano, dando conta de que, na véspera, haverá sessões para escolas.

No dia 09 de outubro, o Teatro Virgínia recebe um espetáculo com Rui Massena, que apresentará "uma seleção pessoal de temas dos seus quatro discos editados, abrindo também a porta à apresentação de novas canções", inserido na programação Caminhos da Pedra, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

No âmbito da programação cultural em rede VOLver, no dia 16 o Virgínia receberá a peça de teatro "Prestes a Acontecer", um texto de António Prestes com encenação de Eduardo Dias.

"Nos Tempos de Gungunhana", de Klemente Tsamba, uma peça baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos, que "retrata alguns dos episódios mágicos paralelos à vida do célebre rei tribal moçambicano Gungunhana", sobe ao palco no dia 23.

O Teatro Virgínia celebra o 65.º aniversário da inauguração do atual edifício com a atuação, no dia 27, de André Henriques (da banda Linda Martini), que apresentará "Cajarana", o seu primeiro disco a solo, lançado em 2020, e, no dia 30, com o espetáculo "Diálogos", do `performer` e coreógrafo Henrique Furtado Vieira.

A peça "Damas da noite", uma "farsa em que Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta de expectativas em torno do seu nascimento", abre, no dia 05, a programação de novembro, estando agendado para o dia seguinte o espetáculo "Transição", da fadista Ana Dória.

A 12 de novembro, o Teatro Maior de Idade estreia a peça "Depara", a partir das cartas do pintor Carlos Reis, grande parte delas para o seu filho, João Reis, afirma a nota.

O mais recente trabalho de Avishai Cohen, "Arvoles", será apresentado no dia 14 de novembro, a partir das 17:30, estando programada para dia 20 "Airbnb & Nuvens: uma rádio novela", com encenação de Manuel Tur, "que aborda uma reflexão sobre o processo de comunicação, expondo em palco a mecânica do teatro radiofónico, os seus artifícios, recursos e métodos".

Em dezembro, a programação começa, no dia 04, com a versão da peça "Romeu e Julieta", de John Romão, a partir do texto de William Shakespeare, atuando, no dia 07 (véspera de feriado), o Trio Piazzolla Lisboa, "considerado o mais influente agrupamento de música" do compositor argentino, em Portugal.

Gisela João apresenta, no dia 11, o seu terceiro álbum, "Aurora", terminando a temporada no dia 18 de dezembro com o bailado "Quebra-Nozes", pela companhia Russian Classical Ballet, dirigida pela bailarina Evgeniya Bespalova.

A programação do Lab Criativo do Teatro Virgínia para os próximos três meses inclui oficinas, leituras encenadas, ensaios comentados e o início de um novo ciclo para o Atelier Teatral dos Miúdos e Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia.