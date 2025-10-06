Teatro Tivoli distinguido como "Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia"
Foto: DR - Facebook Teatro Tivoli
O Teatro Tivoli é, a partir desta segunda-feira, o primeiro equipamento cultural em Portugal a ser distinguido pela Academia Europeia de Cinema como "Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia". A criação desta lista de "tesouros" pretende identificar locais e espaços que são simbólicos para o cinema europeu.
O teatro Tivoli, em Lisboa, celebra este ano o centenário.
Em defesa do edificado cultural, em especial do cinema, a Academia Portuguesa de Cinema avançou com a proposta de um Observatório em Lisboa, que está há meses sem resposta por parte da autarquia, afirmou Paulo Trancoso à Antena 1, presidente da academia.
Animatógrafo, Cinema Paris e o Cinema Império, são alguns equipamentos na mira deset observatório.