Teatro Tivoli distinguido como "Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia"

por Sandy Gageiro - Antena1

Foto: DR - Facebook Teatro Tivoli

O Teatro Tivoli é, a partir desta segunda-feira, o primeiro equipamento cultural em Portugal a ser distinguido pela Academia Europeia de Cinema como "Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia". A criação desta lista de "tesouros" pretende identificar locais e espaços que são simbólicos para o cinema europeu.

VER MAIS
A integração do Tivoli nesta lista foi assinalada esta tarde, numa cerimónia acompanhada pela jornalista Sandy Gageiro.

O teatro Tivoli, em Lisboa, celebra este ano o centenário.

Em defesa do edificado cultural, em especial do cinema, a Academia Portuguesa de Cinema avançou com a proposta de um Observatório em Lisboa, que está há meses sem resposta por parte da autarquia, afirmou Paulo Trancoso à Antena 1, presidente da academia.

Animatógrafo, Cinema Paris e o Cinema Império, são alguns equipamentos na mira deset observatório.
PUB
PUB