Teatro Universitário do Porto leva ao palco "Amanhã, amanhã, amanhã"

O TUP, grupo de teatro mais antigo em atividade no Porto, decidiu levar ao palco um outro lado do clássico - o lado que estava escondido – trazendo assim à luz, nesta nova adaptação, as personagens que Shakespeare tornou invisíveis.

A peça vai estar em cena até 16 de fevereiro, de terça-feira a sábado, às 21h30, e ao domingo às 19h00, no Auditório da CRL – Central Elétrica, na Rua do Freixo.





O TUP nasceu a 13 de dezembro de 1948: é a companhia de teatro mais antiga do Porto, fundada pelo professor Hernâni Monteiro e estudantes de medicina.





É uma associação juvenil sem fins lucrativos que aposta na experimentação, na potência da identidade pessoal, na força coletiva e na formação informal.