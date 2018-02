Teatro Viriato recebe 1,5 milhões de euros da Câmara de Viseu em quatro anos

Lusa22 Fev, 2018, 16:02 | Cultura

Durante a cerimónia de assinatura do contrato, o presidente da autarquia, Almeida Henriques, explicou que, anualmente, o teatro municipal receberá 300 mil euros para apoio na programação e mais 80 mil euros para despesas de funcionamento.

Almeida Henriques disse ter a expectativa de que serão "quatro anos fortes do ponto de vista do posicionamento local, nacional e internacional do projeto do Teatro Viriato".

A diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia, frisou que, depois de 19 anos, "continua a ser a única estrutura municipal do país que tem o financiamento repartido entre o município e o Estado central, através da Direção-Geral das Artes".

Este apoio regular tem permitido que Viseu seja "um lugar de estreias, de coproduções", e que o Teatro Viriato tenha "uma das equipas mais profissionais para as artes performativas em Portugal", acrescentou.

"Todo este apoio é importante porque nos permite também concorrer a outro tipo de financiamentos", frisou, contando que, ao longo dos seus 19 anos, o Teatro Viriato arrecadou "mais de 1,5 milhões de euros para projetos específicos que foram investidos na cidade".

Almeida Henriques pediu a Paula Garcia que, "do ponto de vista da programação, da criação, da interação com os diferentes públicos -- uns mais, outros menos fidelizados -- nunca perca o sentido da democraticidade da cultura".

"A cultura tem de ser diversa, olhar para públicos específicos, mas, sobretudo, tem de ter sempre um objetivo de envolvimento da comunidade que está à sua volta", considerou.

O contrato de quatro anos prevê o funcionamento do Teatro Viriato como espaço de produção e apresentação de espetáculos, de criação artística, de exposições, de congressos, de colóquios e de outras manifestações artísticas.

A manutenção do apoio a jovens artistas e a grupos culturais, concretamente para a criação e a apresentação de primeiras obras, e o desenvolvimento de atividades pedagógicas no âmbito do funcionamento do Serviço Educativo estão também contemplados.

O contrato pretende ainda "a inserção do Teatro Viriato nas redes de circulação nacionais e internacionais" e a "criação, fidelização e desenvolvimento de novos públicos, mantendo o desenvolvimento de um polo de informação cultural permanente".