Na cerimónia de homenagem aos dois atores, será transmitido um documentário televisivo sobre a libertação dos presos de Caxias, dia 26 de abril de 1974, onde se vê o momento da saída de Fernanda Neves, juntamente com mais antifascistas, do estabelecimento da PIDE.A homenagem a Fernanda Neves e ao ator e encenador Rogério Paulo ocorrerá no final da última récita da peça “A noite dos assassinos”, do dramaturgo cubano José Triana.