Teclista dos Primal Scream, Martin Duffy, morre após lesão cerebral

"Estamos muito tristes. Conheço Martin desde que era adolescente nos Felt. Tocou teclado em todos os nossos álbuns, do primeiro ao último. (...) Era um personagem muito especial. Tinha amor e compreensão pela música num nível espiritual profundo", recordou Gillespie num comunicado publicado no Facebook.

A morte de Martin Duffy, que tocou teclado nos Primal Scream e The Charlatans, havia sido anunciada inicialmente pelo ex-colega de Tim Burgess.

"Outra perda trágica de uma bela alma", escreveu o vocalista do The Charlatans no Twitter.

Nascido em Birmingham, em Inglaterra, em 18 de maio 1967, Martin Duffy começou a carreira na banda de Indie Pop Felt, juntando-se aos roqueiros Primal Scream em 1991 antes de fazer parte dos The Charlatans em 1996, após a morte do teclista original, Rob Collins.

Martin Duffy também colaborou com Oasis, The Chemical Brothers e Beth Orton.