Telefilme rodado em Lisboa "A Pinch of Portugal" estreia sábado nos EUA

Do lado português, a produção norte-americana conta com Duarte Gomes e André gago no elenco, além de Luís Branquinho como diretor de fotografia; António Pinhão Botelho, Tomás Ataíde e Laura Almeida como assistentes de realização; e Filipe Pantana como assistente de câmara, de acordo com o `site` especializado iMDB.

Da realizadora Clare Niederpruem, com guião de Nicole Baxter, esta comédia romântica gira em torno de um triângulo amoroso entre uma cozinheira (Heather Hemmens), um operador de câmara (Luke Mitchell) e um `manager` de um mercado português (Duarte Gomes).

O telefilme, filmado em localidades como Cascais, Sintra e Lisboa, faz parte do catálogo de primavera do canal norte-americano Hallmark e terá a sua estreia no sábado.