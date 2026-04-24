Televisão pública da Eslovénia não vai transmitir o Eurofestival

São cada vez mais os países a boicotar o Festival Eurovisão da Canção, por causa da participação de Israel. Agora foi a vez da televisão pública da Eslovénia anunciar que não vai transmitir a edição deste ano, seguindo o exemplo de Espanha e da Irlanda.