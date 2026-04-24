Cultura
Televisão pública da Eslovénia não vai transmitir o Eurofestival
São cada vez mais os países a boicotar o Festival Eurovisão da Canção, por causa da participação de Israel. Agora foi a vez da televisão pública da Eslovénia anunciar que não vai transmitir a edição deste ano, seguindo o exemplo de Espanha e da Irlanda.
Em vez de emitir o maior evento de música ao vivo do mundo, o canal esloveno vai exibir, Teresa Correia, vários filmes sobre a Palestina.
Portugal vai estar representado pelo grupo Bandidos do Cante, e a canção 'Rosa'.
Teresa Correia - RTP Antena 1