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Televisão pública da Eslovénia não vai transmitir o Eurofestival

Televisão pública da Eslovénia não vai transmitir o Eurofestival

São cada vez mais os países a boicotar o Festival Eurovisão da Canção, por causa da participação de Israel. Agora foi a vez da televisão pública da Eslovénia anunciar que não vai transmitir a edição deste ano, seguindo o exemplo de Espanha e da Irlanda.

RTP Antena 1 /
Foto: Leonhard Foeger - Reuters

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Em vez de emitir o maior evento de música ao vivo do mundo, o canal esloveno vai exibir, Teresa Correia, vários filmes sobre a Palestina.
Teresa Correia - RTP Antena 1

Portugal vai estar representado pelo grupo Bandidos do Cante, e a canção 'Rosa'.
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