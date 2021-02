Telhados parisienses e baguete, possíveis candidatos a Património Imaterial da Humanidade

Os profissionais acreditam que esse título internacional ajudará a proteger o consumo de pão produzido artesanalmente contra as cópias confecionadas em grandes superfícies.



O Ministério francês da Cultura decidirá, em março, se inclui na lista de candidatos nacionais a Património Imaterial da UNESCO a icónica baguete.



A par da Confederação dos Padeiros Franceses, os artífices que garantem a conservação dos telhados de zinco cinzentos dos edifícios parisienses também buscam o reconhecimento internacional para essa arquitetura singular.



O trabalho especializado e artesanal da manutenção dos telhados assenta em procedimentos tradicionais que conferem características únicas às icónicas coberturas.

Carpinteiro faz reparos num telhado de zinco em edifício residencial de Paris | Foto: Ian Langsdon - EPA Carpinteiro faz reparos num telhado de zinco em edifício residencial de Paris | Foto: Ian Langsdon - EPA



A festividade com o célebre Vinho de Arbois está também na corrida do reconhecimento de Património Imaterial. O Vinho de Arbois faz parte de uma celebração medieval e religiosa. Essa prática antiga decorre em setembro, tempo das vindimas, no leste da França.



Desta seleção, o Ministério da Cultura escolherá o candidato francês para representar o país. O Comité de Património Etnológico e Imaterial da UNESCO avaliará as cerca de uma centena de candidaturas do mundo inteiro.



O selo de Património Imaterial pretende premiar as práticas artesanais associadas à preservação da cultura dos sítios e expressão das comunidades.

Foto: Ian Langsdon - EPA



França conta com cerca de vinte inscrições reconhecidas como Património Imaterial da Unesco, como as rendas de agulha com ponto de Alençon ou a liturgia Cantu em paghjella assente na tradição de canções da Córsega interpretadas por homens.







Esse conjunto de gestos integra a argumentação para que os telhados sejam considerados tesouros da Humanidade.