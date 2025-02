Temporada "mais difícil" de "White Lotus" explora espiritualidade na Tailândia

"Foi mais difícil porque é mais longa, tem mais personagens, e a Tailândia é um lugar belo para filmar mas apresentou muitos desafios", afirmou o criador, numa conferência de lançamento em Los Angeles.

A nova temporada tem oito episódios, mais um que a anterior e mais dois que a original. Traz de volta dois personagens que a audiência conheceu na primeira e segunda temporadas: a massagista Belinda (interpretada por Natasha Rothwell) e o viúvo de Tanya McQuoid, Greg Hunt (interpretado por Jon Gries).

"Ficámos tristes porque a personagem de Jennifer Coolidge [Tanya] morreu no último episódio e queríamos trazê-la de volta, de certa forma, com a Belinda", explicou Mike White. Belinda era a massagista que Tanya disse que ia ajudar na primeira temporada e depois não o fez.

White, interessado no budismo há vários anos, quis virar-se para uma exploração da religião, Deus e espiritualidade nesta temporada. "A Tailândia parecia o cenário perfeito porque é um país budista e há algo na sua cultura em que parecia interessante introduzir o caos dos ocidentais", considerou.

Mike White também queria analisar a forma como as pessoas procuram atingir o seu `eu` ideal mas parecem ser sempre suplantadas "por uma força que as empurra de volta para a terra dos macacos". A omnipresença de macacos no resort onde os personagens estão instalados reforça essa ideia.

Embora com um tema e um ritmo diferentes das anteriores, o estilo narrativo de "White Lotus" permanece nesta terceira temporada. Começa com um crime, em que não é possível ver quem é a vítima, e anda para trás no tempo para explicar como se chegou ao desfecho trágico.

Neste resort da Tailândia, a audiência é apresentada a um grupo de três amigas na década dos quarenta -- Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) e Kate (Leslie Bibb), cujo relacionamento se vai deteriorando ao longo dos episódios.

"Toda a gente está a fingir", descreveu Carrie Coon, na conferência em Los Angeles. "E creio que todos podemos identificar-nos com isto de fingir que vivemos uma vida extraordinária, quando na verdade nos sentimos de fora", acrescentou.

Leslie Bibb apontou que esse é um problema exacerbado por redes sociais como o Instagram, que tornam difícil resistir à comparação e julgamento. "As vidas dos outros parecem muito mais de sonho num telefone que na vida real, que quando estão mesmo a acontecer", sublinhou.

Outra peça fundamental desta temporada é a dinâmica da família Ratcliff, com a mãe Victoria (Parker Posey), o pai Timothy (Jason Isaacs) e os filhos Saxon (Patrick Schwarzenegger), Lochlan (Sam Nivola) e Piper (Sarah Catherine Hook).

É uma família rica da Carolina do Norte que tem muitos mais problemas do que aparenta e vai acabar por enfrentar desafios existenciais ao longo da série. Todos os membros masculinos da família têm cenas de nudez, algo que Patrick Schwarzenegger disse que se tornou mais fácil de fazer pela extrema confiança que tem em Mike White.

"Fazer cenas de nudez é diferente quando se trata de um argumentista ou realizador que não conhecemos, em quem não confiamos ou de quem nunca vimos trabalhos", afirmou o ator, filho de Arnold Schwarzenegger. "O Mike adora empurrar as fronteiras e continuar a entusiasmar, mas também dar suspense à audiência", continuou Patrick. "Não tive qualquer hesitação", garantiu.

Há ainda o casal Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood), cuja diferença de idades e de visão do mundo e das relações vão chocar no cenário paradisíaco da Tailândia.

"White Lotus" estreará um episódio por semana às segundas-feiras durante dois meses, no serviço Max Portugal.