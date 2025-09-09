Teolinda Gersão vence Grande Prémio de Romance e Novela da APE

A decisão do júri foi tomada por unanimidade.

Esta é a segunda vez que Teolinda Gersão é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela, que conquistou em 1995 com "A Casa da Cabeça de Cavalo".

A escritora venceu igualmente por duas vezes o Grande Prémio de Conto da APE, com "Prantos, amores e outros desvarios", em 2017, e "Histórias de Ver e Andar", em 2002.

O Grande Prémio de Romance e Novela Associação Portuguesa de Escritores - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas tem o valor de 15 mil euros.