Teolinda Gersão vence Grande Prémio de Romance e Novela da APE
A escritora Teolinda Gersão é a vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela APE - DGLAB, com o romance "Autobiografia Não Escrita de Martha Freud", anunciou hoje a Associação Portuguesa de Escritores (APE).
A decisão do júri foi tomada por unanimidade.
Esta é a segunda vez que Teolinda Gersão é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela, que conquistou em 1995 com "A Casa da Cabeça de Cavalo".
A escritora venceu igualmente por duas vezes o Grande Prémio de Conto da APE, com "Prantos, amores e outros desvarios", em 2017, e "Histórias de Ver e Andar", em 2002.
O Grande Prémio de Romance e Novela Associação Portuguesa de Escritores - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas tem o valor de 15 mil euros.