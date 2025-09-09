Teolinda Gersão vence Grande Prémio de Romance e Novela da APE

A decisão do júri foi tomada por unanimidade.

Na ata de fundamentação da escolha, o júri considera que "além de enaltecer a importância cultural da memória, o romance é o magnífico retrato psicológico de uma mulher que acaba por impugnar o poder patriarcal que a silenciou e oprimiu durante várias décadas. Um poder discriminatório que perdura e prevalece na sociedade atual".

"A narrativa dá plena existência à figura de Martha Bernays e ao processo de autognose que esta empreende, com base na releitura da correspondência trocada com Freud durante o período do seu noivado, entre 1882 e 1886", explica a APE, em comunicado.

Inspirada na "familiaridade" que tem com os métodos e práticas psicanalíticos, a narradora leva a cabo a desconstrução metódica da figura multifacetada e incontornável de Freud, o criador da psicanálise, acrescenta.

"A força imaginativa na reconstituição do passado e o talento narrativo de Teolinda Gersão vêm uma vez mais confirmar as qualidades de uma Escritora excecional", considera o júri do prémio, que foi coordenado pelo escritor José Manuel de Vasconcelos, e constituído pelos autores, professores e investigadores António Apolinário Lourenço, Carlos Nogueira, Isabel Cristina Rodrigues, Liberto Cruz e Maria João Reynaud.

"Autobiografia Não Escrita de Martha Freud" foi publicado em outubro do ano passado pela Porto Editora.

Esta é a segunda vez que Teolinda Gersão é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela, que conquistou em 1995 com "A Casa da Cabeça de Cavalo".

A escritora venceu igualmente por duas vezes o Grande Prémio de Conto da APE, com "Prantos, amores e outros desvarios", em 2017, e "Histórias de Ver e Andar", em 2002.

O Grande Prémio de Romance e Novela Associação Portuguesa de Escritores - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) destina-se a galardoar, anualmente, um livro de caráter romanesco ou novelístico, em português e de autor português, e tem o valor de 15 mil euros.

Instituído em 1982 pela APE, e atualmente patrocinado pela DGLAB, Câmara Municipal de Grândola, Fundação Calouste Gulbenkian e Instituto Camões, o Grande Prémio de Romance e Novela já foi atribuído a 32 autores.

Nascida em 1940, Teolinda Gersão estudou nas Universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, foi leitora de português na Universidade Técnica de Berlim e professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou Literatura Alemã e Literatura Comparada.

Viveu três anos na Alemanha, dois anos em São Paulo, Brasil, e conheceu Moçambique e a antiga cidade de Lourenço Marques (atual Maputo), cenário onde decorre a história do romance "A árvore das palavras".

Teolinda Gersão é autora de 20 livros e a sua obra encontra-se traduzida em 20 países, sendo considerada uma das maiores escritoras portuguesas da atualidade.

Ao longo da sua carreira literária, já foi galardoada com os mais prestigiados prémios literários nacionais, nomeadamente o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, o Prémio do PEN Clube (1981 e 1989), o prémio da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos Literários (1999), o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, o Prémio Fernando Namora (1999 e 2015) e o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2017 pelo conjunto da sua obra.

Foi escritora residente da Universidade de Berkeley, em 2004.

Alguns dos seus contos e livros têm sido adaptados ao cinema e ao teatro e encenados em Portugal, na Alemanha e na Roménia.

Em 2018, foi-lhe atribuído o Marquis Lifetime Achievement Award e, em 2023, venceu a 28.ª edição do Grande Prémio de Literatura dst com o livro "O regresso de Júlia Mann a Paraty".

No ano passado, a vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB foi a escritora Djaimilia Pereira de Almeida com "Toda a ferida é uma beleza".