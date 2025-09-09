Teolinda Gersão venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela da APE

A escritora Teolinda Gersão venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores. É já a segunda vez que Teolinda Gersão é galardoada com este prémio.

Desta vez, a escolha resulta do romance "A Autobiografia Não Escrita de Martha Freud", uma ficção baseada nas cartas que Martha trocou com o marido, precisamente Sigmund Freud, no final do século 19.



Foram publicadas em quatro volumes e que traçam uma perspetiva, nova e polémica, sobre o pai da psicanálise.



O júri descreve Teolinda Gersão como uma escritora excecional, pela força imaginativa na reconstituição do passado e plo talento narrativo.



O Grande Prémio de Romance e Novela destina-se a galardoar, anualmente, um livro de carácter romanesco ou novelístico, em português e de autor português.