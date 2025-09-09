Teolinda Gersão venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela da APE
A escritora Teolinda Gersão venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores. É já a segunda vez que Teolinda Gersão é galardoada com este prémio.
Foram publicadas em quatro volumes e que traçam uma perspetiva, nova e polémica, sobre o pai da psicanálise.
O júri descreve Teolinda Gersão como uma escritora excecional, pela força imaginativa na reconstituição do passado e plo talento narrativo.
O Grande Prémio de Romance e Novela destina-se a galardoar, anualmente, um livro de carácter romanesco ou novelístico, em português e de autor português.