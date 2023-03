Trata-se do arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, o Arquivo Ephemera, o Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, o Espaço Memória e o Arquivo da Fundação Amélia de Mello.Toda esta documentação histórica está na "Cidade dos Arquivos", no Barreiro, um local onde se aposta hoje em dia nas indústrias criativas e do conhecimento.A repórter Arlinda Brandão leva-nos a visitar esta exposição na Gare Marítima de Alcântara.

Começou a 4 e vai até 31 de março, e Exposição na Gare Marítima de Alcântara "Os Tesouros dos Arquivos do Barreiro em Lisboa".