The Black Keys são a primeira confirmação do festival Alive para 2023

Os The Black Keys atuam no primeiro dia do festival, 06 de julho, no palco principal, segundo a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a 15.ª edição do NOS Alive já estão à venda nos locais habituais e no `site` do festival, estando disponível um `fã pack` nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (06 e 07 de julho/07 e 08 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.

Este ano, passaram pelo recinto do NOS Alive, que aconteceu entre 06 e 09 de julho, cerca de 210 mil pessoas, "para assistirem às 165 atuações divididas pelos sete palcos do festival".

A promotora recorda que "a 14.ª edição recebeu 98 nacionalidades e 20 mil estrangeiros, que aproveitaram a oportunidade de virem ao NOS Alive para conhecerem o país pela primeira vez ou para o revisitarem".

Na 14.ª edição atuaram artistas e bandas como Stromae, The Strokes, Florence + The Machine, Dino d`Santiago, Metallica, St. Vincent e Da Weasel.