Timor-Leste declara como Património Cultural Nacional arquitetura de origem portuguesa em Díli e Liquiçá

A declaração foi feita pelo secretário de Estado da Arte e Cultura, Jorge Soares Cristovão, no final de um `workshop` para preparar a Lista Indicativa do Património Mundial e do inventário do património nacional.

Segundo o secretário de Estado da Arte e Cultura, a declaração é a fase inicial do processo em que o Estado declara que o "legado deixado a Timor-Leste é reconhecido pelo Governo como Património Cultural Nacional".

A classificação reconhece o valor pré-histórico, histórico, arqueológico e etnográfico daquele património e enquadra-se nas disposições constitucionais relativas à sua proteção e valorização.

O secretário de Estado explicou também que foi constituído um grupo de trabalho, que envolve outros ministérios e secretarias de Estado, para serem definidas ações de conservação e valorização.

A Paisagem Cultural de Tutuala, no município de Lautém, inclui sítios arqueológicos e manifestações de arte rupestre cujo estudo e conservação têm sido objeto de trabalho técnico das autoridades nacionais e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.