Timor-Leste e Brasil vencem concurso de contos e ilustração lançado por associação de Macau

O conto "Era uma vez a minha Língua", da Escola CAFE de Liquiçá, em Timor-Leste, venceu o primeiro lugar com um prémio pecuniário de 7.500 patacas (895 euros), tendo sido ainda atribuídas menções honrosas à Escola Tiê (São Paulo, Brasil), com o conto "A Viagem de Guind", e ao Agrupamento XII - Escola Básica de Ponta d´Água (Cidade da Praia, Cabo Verde), com "O menino que queria descobrir novas línguas".

Na categoria de ilustração, a instituição de ensino brasileira levou a melhor, ao desenhar o conto de Timor-Leste, que valeu 5.000 patacas (597 euros). As duas menções foram atribuídas a Macau (Escola Oficial Zheng Guanying) e a Angola (Escola Primária 1501 "Dom Moisés", em Luanda).

Trabalhar com "escolas de regiões mais isoladas é sempre um grande desafio", uma vez que "os recursos são, muitas vezes, limitados", disse à Lusa a presidente da Somos -- ACLP.

"Contudo, estas instituições de ensino agarraram esta oportunidade única, de integrar um movimento unificador, que valoriza as suas vozes e culturas. Para muitos deste alunos, foi a primeira vez que viram as suas criações reconhecidas, sentindo que as suas palavras e desenhos têm importância e podem chegar a outros lugares e pessoas" acrescentou Marta Pereira.

Moçambique, indicou ainda a responsável, é "um exemplo particular desta determinação". "Os alunos enfrentaram desafios significativos devido aos recentes problemas no país", explicou, notando que, "apesar das dificuldades, estas crianças demonstraram uma resiliência extraordinária".

De acordo com um comunicado da Somos - ACLP, a iniciativa envolveu uma escola por cada país ou região, num total de nove instituições, e destinou-se a alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade das instituições de ensino participantes, onde o português é utilizado como língua veicular.

Cada escola concorreu com um conto original produzido individualmente ou em grupo. Depois, os contos foram distribuídos aleatoriamente por todas as escolas para a respetiva ilustração.

Participaram ainda o Centro de Formação Doze Pedras (Bissau, Guiné-Bissau), a Escola Primária da Maxaquene Khovo (Maputo, Moçambique) a Escola Básica Dr. Vasco Moniz (Vila Franca de Xira, Portugal) e a Escola Secundária Patrice Lumumba (São Tomé, São Tomé e Príncipe).

A escritora portuguesa Adélia Carvalho e o cartoonista brasileiro Cau Gomez foram os júris e padrinhos desta segunda edição.

A Somos -- ACLP vai publicar até março os contos e as ilustrações em livro, com os textos traduzidos e adaptados para a língua chinesa. A apresentação da obra decorre em abril, ainda de acordo com o comunicado.