Tindersticks regressam a Portugal em 2020 para cinco concertos em cinco cidades

Lusa07 Jun, 2019, 14:52 | Cultura

A digressão mundial de apresentação do novo trabalho arranca em janeiro, com cinco concertos confirmados em Portugal entre os dias 17 e 22 de Fevereiro.

A banda inglesa atua em Faro, no Teatro das Figuras, a 17 de fevereiro. No dia seguinte, 18, é a vez da Aula Magna, em Lisboa. Duas cidades do Centro, Leiria (Teatro José Lúcio da Silva) e Coimbra (Convento São Francisco), recebem os tindersticks a 20 e 21 de fevereiro, respetivamente. A passagem por Portugal da banda londrina termina com um concerto no Porto, na Casa da Música, a 22 de fevereiro.

Os tindersticks estão ausentes dos palcos nacionais desde 2016, ano do lançamento do último álbum de originais, "The Waiting Room", que originou na altura colaboração com o Clermont-Ferrand International Short Film festival, em que a banda esteve envolvida na criação de uma coleção de filmes feitos especificamente para a sua música.

Formados em Londres em 1992 por Stuart A. Staples, David Boulter e Neil Fraser, os tindersticks contam também na formação atual com Dan McKinna e Earl Harvin Jr.

Nos últimos 25 anos, a banda foi presença regular nas mais prestigiadas salas de espetáculos da Europa, tendo recentemente sido convidada para fazer a abertura do programa inaugural das novas Philharmonie de Paris e Philharmonie de Hamburgo, colaborando frequentemente com orquestras, músicos convidados e vocalistas.

Os tindersticks gravaram também vários duetos com artistas, como a malograda Lhasa de Sela, Mary Margaret O`Hara e Isabella Rossellini.

"A sua música tem sido usada em instalações de arte, projetos de dança e teatro, desfiles de moda e inúmeros filmes e produções para televisão. Em 2014, foram convidados para criar paisagens sonoras orquestrais para o Museu In Flanders Fields, WW1, em Ypres, Bélgica", referem os organizadores dos concertos em Portugal.

Em 2017, Staples realizou o seu primeiro filme - "Minute bodies: The intimate world of F. Percy Smith", que foi apresentado no IndieLisboa desse mesmo ano, com a presença do realizador.

"High Life" (2018), o aclamado filme de Claire Denis, foi o projecto seguinte. Staples compôs a música e a banda contribuiu com o tema "Willow", cantado pelo ator Robert Pattinson.

Os cinco concertos em Portugal fazem parte dos primeiros 11 anunciados hoje, na página oficial dos tindersticks, que também vão atuar na Sala Pleyel, em Paris, em 31 de janeiro, e na Filarmónica de Berlim, em 04 de fevereiro, antes da presença em Faro.

O Palau de la Musica, em Barcelona, em 25 de fevereiro, sucede à digressão portuguesa.

Brighton, no Reino Unido, San Sebastian, em Espanha, e a capital da Dinamarca, Copenhaga, são as outras etapas já conhecidas no circuito de 2020 da banda de Stuart Staples.