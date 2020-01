"Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" na competição francesa do festival de Clermont-Ferrand

Na competição internacional do festival está a curta-metragem portuguesa "Invisível Herói", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, presença já anunciada em dezembro.

Extra-competição, será também apresentado o filme "Entre Sombras", de Mónica Santos e Alice Eça Guimarães, anunciou a Agência de Curta-Metragem, na noite de sexta-feira.

O filme será exibido no programa "European Short Film Audience Awards", composto por vencedores de prémios do público de dez festivais europeus de cinema, como é o caso do Curtas Vila do Conde.

Desde a estreia, em junho do ano passado, na Croácia, "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" foi já distinguido no festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no Brasil, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e em Chicago, nos Estados Unidos.

O filme de Regina Pessoa é também um dos cinco nomeados para melhor curta-metragem nos prémios Annie, os chamados `Óscares` do cinema de animação, atribuídos pela Associação Internacional de Cinema de Animação, que serão entregues hoje, em Hollywood.

"Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" foi um dos candidatos finalistas à nomeação para os Óscares de melhor curta-metragem de animação.

"Invisível Herói" foi selecionado para as edições de 2019 do IndieLisboa e do Festival de Cannes.

O Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand decorre de 31 de janeiro a 08 de fevereiro.

A imagem gráfica do festival é assinada pela ilustradora portuguesa Susa Monteiro, que fez parte do júri na edição do ano passado.